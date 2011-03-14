Тимошенко хочет, чтобы ГПУ занялась Азаровым

Лидер партии «Батькивщина», экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО планирует сегодня передать в Генеральную прокуратуру Украины заявление с требованием расследовать факты манипулирования властью социально-экономическими показателями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня журналистам перед очередным посещением Генеральной прокуратуры.

«Я хочу сегодня официально подать заявление о совершении преступления», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Экс-премьер отметила, ссылаясь на данные независимых экспертов, что уровень инфляции в 2010 году превысил 25% вместо обнародованных властью 9%. Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что согласно законодательству, правительство обязано индексировать на уровень инфляции пенсии, зарплаты, стипендии и другие социальные выплаты.

«Смешно сегодня выглядят политические преследования на пустом месте в то время, когда у каждого человека из кармана украли до 25% заработной платы и пенсии ежемесячно», - считает она.

Экс-премьер также сообщила, что сегодня парламентская фракция "БЮТ-Батькивщина" будет настаивать на включении в повестку дня проекта документа с требованием к власти выполнить обязательства перед гражданами.