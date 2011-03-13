Азаров: Цены на продукты в Украине ниже, чем в странах-соседях

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что цены на продукты питания в Украине ниже, чем у ближайших соседей.

На этом он акцентировал в интервью телеканалу ICTV в воскресенье.

«Цены на продукты питания в Украине ниже, чем в окружающих нас странах. Таких как Россия например, Беларусь. Я уже не говорю о Венгрии, Польше и так далее. Подчеркиваю – значительно ниже», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам этого удалось достичь, прежде всего потому, что правительство «разумно и правильно определилось с экспортом зерна». При этом глава правительства еще раз подчеркнул, что Украина в ближайшие годы должна обеспечить себя продовольствием собственного производства.