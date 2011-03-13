Азаров отбыл в Турцию
15:42, 13 марта 2011Политика
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С рабочим визитом
Премьер-министр Николай АЗАРОВ отбыл с двухдневным рабочим визитом в Турцию для участия в "Саммите Лидеров Перемен".
Как передает корреспондент УНИАН, согласно программе визита сегодня Н.АЗАРОВ проведет встречу с Вселенским патриархом ВАРФОЛОМЕЕМ и посетит церковь святого Георгия.
В понедельник, 14 марта, премьер-министр Украины примет участие в пленарной сессии открытия "Саммита Лидеров Перемен".
В этот же день запланирована встреча Н.АЗАРОВА с премьер-министром Турецкой Республики Реджепом ЭРДОГАНОМ. Также украинский премьер проведет встречу с представителями Комитета внешнеэкономических связей Турции.
14 марта, вечером, Н.АЗАРОВ из Стамбула отправится с визитом в Израиль.
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