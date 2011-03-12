Табачник восстановил в учебниках термин «Великая Отечественная война»

С 1 сентября 2011 года будет введен новый учебник истории для 11-го класса.

Об этом сообщил министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий ТАБАЧНИК в интервью газете «Сегодня».

Он подчеркнул, что “с 1 сентября будет новый учебник для 11-го класса, который был написан разными авторами».

По его словам, учебники по истории, в том числе и для 5 и 10 классов, «проходили очень жесткую экспертизу в Академии наук и в педагогических коллективах университетов». «На сегодняшний день, мне кажется, что эти учебники достаточно объективны», - добавил Д.ТАБАЧНИК.

Министр подчеркнул, что в учебниках истории «термин «Великая Отечественная война» всюду восстановлен». «По ОУН-УПА речь тоже идет, но картина объективная. Было советское партизанское движение, сколько там участвовало людей, и какие потери оно нанесло гитлеровцам. И было националистическое партизанское движение, сколько в нем участвовало людей, и какие оно нанесло потери гитлеровцам», - добавил Д.ТАБАЧНИК. В то же время он сказал, что о том, «какие потери нанесло советским войскам – об этом вряд ли будет в учебнике».

Отвечая на вопрос о том «Актуальна ли сейчас тема совместных учебников по истории с Россией и Польшей?», Д.ТАБАЧНИК сказал: «Учебников пока вряд ли. А вот пособий для учителей – да». «В Европе опыт колоссальный – Германия и Франция уже сделали учебник, также Германия и Польша», - добавил он. При этом министр сказал, что, «конечно, это в основном пособия по истории». Он подчеркнул, что необходимо «попытаться создать объективную картину, дать учителям разные точки зрения». «Это взрослые люди с высшим образованием, которые не должны относиться к соседям со злобой и ненавистью. Они должны толерантно и с пониманием излагать свой учебный материал. По крайней мере, его не фальсифицировать и не передергивать», - добавил Д.ТАБАЧНИК.