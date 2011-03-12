Кравчук объяснил, почему он не может быть в оппозиции к власти

Первый Президент Украины Леонид КРАВЧУК заявляет, что не может быть в оппозиции к власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.КРАВЧУК сказал в пятницу в эфире “5 канала”.

“Если власть отойдет от Закона, от Конституции и будет пренебрегать национальными, коренными интересами Украины, я на второй день эту власть покину. Я в нее, правда, и не пришел, чтобы сказать так – это не очень точная формулировка. Я скажу лучше в данном случае: КРАВЧУК не может быть в оппозиции к власти. Президент Украины, я убежден в том, имея конституционные полномочия, должен думать всегда об Украине. И если есть власть, КРАВЧУКУ можно стать в стороне и смотреть, как власть делает хорошо или плохо, посещать телешоу и говорить о власти или хорошо, или плохо. Но ничего не делать для этого”, - сказал он.

В то же время, по словам первого Президента Украины, есть другой путь: “Если я сегодня могу через Президента, через премьера, через Верховную Раду, через кого-либо, кто имеет рычаги управления, повлиять, чтобы сделать лучше, то я пойду и буду делать, чтобы было лучше”.

“Моя функция и миссия – делать все, что я могу после долгих лет участия в политике в разных политических силах и в разных системах даже. Вот – 20 лет независимости Украины, 20 лет “Беловежской пуще” – это вехи истории. Я их прошел. И я не могу быть сегодня наблюдателем, когда Украина действительно в очень тяжелом состоянии и экономическом, и социальном, и, как видите, в духовном”, - подчеркнул Л.КРАВЧУК.