Азаров говорит, что Путин и Медведев Януковича уважают

Российское руководство уважает Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил вчера вечером на телеканале «Интер».

"Прежде всего, не согласен с утверждением, что якобы к ЯНУКОВИЧУ относятся без уважения. Я очень хорошо знаю реальное отношение российского руководства к Виктору Федоровичу. Его уважают и с ним считаются. Вот это самое главное, что мы добились. Если раньше с Украиной не считались, навязывали какие угодно условия, теперь с Украиной стали считаться", - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он выразил уверенность, что Украина добьется пересмотра газовых контрактов с РФ.

«Рано или поздно наступит момент, когда мы его пересмотрим (контракт - УНИАН). И он наступит, я в этом глубоко убежден", - подчеркнул премьер-министр Украины.