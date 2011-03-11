Янукович верит в силу японского народа

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Японии.

Текст документа размещен на официальном сайте главы государства.

В соответствии с решением Президента, Кабинет Министров Украины должен обеспечить предоставление гуманитарной помощи Японии.

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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ верит, что Япония с помощью мирового сообщества преодолеет последствия землетрясения.

Об этом идет речь в заявлении Президента Украины для СМИ в связи со стихийным бедствием в Японии.

В.ЯНУКОВИЧ отмечает, что с тревогой и душевной болью воспринял весть о стихийном бедствии, постигшем Японию 11 марта этого года. Ряд разрушительных землетрясений и цунами привели к значительным жертвам среди населения Японии; большое количество людей получили травмы, многие пропали без вести.

Нанесен существенный ущерб экономике Японии, разрушены многочисленные здания, повреждены линии электросетей, объекты инфраструктуры.

«От имени украинского народа и от себя лично выражаю глубокие соболезнования семьям погибших и слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - отмечает Президент.

«Украина - глобальный партнер Японии - солидарна с дружественным японским народом в это трудное для него время, и готова оказать необходимую помощь в преодолении пагубных последствий случившейся трагедии», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Он верит, что «сильный японский народ при всесторонней поддержке мирового сообщества достойно справится с этим вызовом стихии и мужественно преодолеет последствия масштабного природного бедствия».