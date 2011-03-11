Червоненко возглавил департамент авиации

Бывший заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Евгений ЧЕРВОНЕНКО возглавил новосозданный департамент авиации Министерства чрезвычайных ситуаций Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МЧС.

Согласно сообщению, в процессе реорганизации Министерства чрезвычайных ситуаций вместо государственной службы Госавиапоиск решено создать новый Департамент авиации, который может стать частью общегосударственной службы спасения и будет работать с привлечением современной экономической вертолетной техники, способной работать в условиях ограниченного пространства, в городах, отдаленных участках трасс и тому подобное.

Как сообщили в пресс-службе, к созданию такой службы побуждают обязательства страны при проведении Евро-2012, отсутствие надлежащей медицинской помощи в отдаленных районах, рекордные показатели смертности при дорожно-транспортных происшествиях. Ежегодно на дорогах Украины погибает до 7 тысяч человек. При этом, по оценкам специалистов, 70% из них можно было бы спасти в том случае, если бы помощь поступила в течение первого часа.

Таким образом, в соответствии с поручением Президента Украины, кроме имеющихся функций пожарогашения, поиска и спасания при авиационных событиях, поиска туристов и тому подобное, основным заданием нового подразделения станет экстренное спасение людей при разных чрезвычайных ситуациях и катастрофах, в частности при ДТП.