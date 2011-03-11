Стогний говорит, что Грымчак должен ему бутылку

Константин Стогний считает, что господин Грымчак обязан ему своей популярностью. Об этом он сказал в интервью "Коммерсант -Украине".

"Указанный вами народный депутат (Юрий Грымчак - ред.) вообще должен мне бутылку, потому как, если бы не мой синяк, о нем вообще никто бы не говорил",– заявил он изданию. При этом на уточняющий вопрос, значит ли фраза "мой синяк", что он все-таки бил народного депутата, господин Стогний ответил, что "защищался от неизвестного ему человека, который в сумерках вмешался в его спор с Юрием Луценко и пытался напасть". "А на следующее утро этот народный депутат (Юрий Грымчак) присваивает себе лавры того неизвестного и демонстрирует какой-то синяк – так что пусть тут разбираются прокуратура и суд",– резюмировал он.

Пока единственным участником конфликта, чьи интересы удовлетворены, является хозяин автомобиля Alfa Romeo. "С машиной все в порядке",– сказал господин Санин, добавив, что в ремонте автомобиля принимали участие представители обеих сторон конфликта. "Они договорились между собой, приехали на СТО, которая занималась ремонтом, увидели калькуляцию, заплатили и получили квитанцию об оплате",– уточнил он.