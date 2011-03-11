В Полтаве представили икону с изображением Шевченко

В Полтаве презентовали икону с изображением Шевченко

Как передает корреспондент УНИАН, ее представил вчера во время пресс-конференции председатель ассоциации «Гражданское общество» Владимир СТЕПАНЮК.

Икону с изображением Шевченко сделал участник коллектива «Полтавские певцы» Иван ГРИНЬКО. Он взял автопортрет молодого Т.Шевченко и вставил в иконную рамку, застеклил и украсил ее внутри позолоченным орнаментом.

«Этой работы еще никто не видел. Мы сегодня ее презентуем. Нам уже даже делали такие замечания, что нельзя делать Шевченко в виде иконы. Но мы считаем, что он наш пророк и мученик, поэтому мы можем это делать», - отметил Владимир СТЕПАНЮК.