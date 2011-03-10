Януковичу предлагают забрать у Каддафи украинские награды

Лидер Народного руха Украины Борис ТАРАСЮК обратился к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с предложением рассмотреть вопрос о лишении лидера Ливии Муаммара КАДДАФИ государственных наград Украины.

Об этом говорится в соответствующем депутатском обращении, сообщили УНИАН в пресс-центре НРУ.

По словам Б.ТАРАСЮКА, прямую и непосредственную ответственность за сегодняшние события в Ливии и гибель мирного населения несет М.КАДДАФИ, который возглавляет страну в течение последних 40 лет.

Народный депутат напомнил, что в 2003 году М.КАДДАФИ был награжден орденом князя Ярослава Мудрого І степени, а в 2008 году – орденом Богдана Хмельницкого І степени.

По его словам, вручение наград главам иностранных государств является общепринятой международной практикой. «Вместе с тем, в исключительных случаях возможен отзыв таких государственных наград, как это произошло в случае с М.КАДДАФИ в 2007 году, когда Республика Болгария отозвала Софийскую медаль почета за смертный приговор пяти болгарским медсестрам, которые работали в Ливии», – сказал Б.ТАРАСЮК.

«Украина должна осудить применение ливийским режимом военной силы против своего народа. Это возможно сделать, в том числе и путем лишения М.КАДДАФИ государственных наград Украины», – говорится в обращении.

Лидер НРУ отметил, что отказ лишить М.КАДДАФИ государственных наград Украины дискредитирует всю украинскую наградную систему и кавалеров указанных орденов в частности, а следовательно, нанесет вред имиджу Украины в мире.

«Демократия и стабильность в Ливии отвечают национальным интересам Украины. Именно с такой страной возможно долговременное и плодотворное сотрудничество. Украинские интересы в Ливии могут быть обеспечены только путем сотрудничества с легитимным и демократически избранным правительством этой страны», – подчеркнул Б.ТАРАСЮК.