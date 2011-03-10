Свободовцу за раскрашенного Дзержинского дали два года условно

Суд приговорил члена Вcеукраинского объединения «Свобода» Юрия ГУДЫМЕНКО к двум годам лишения свободы условно.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял сегодня Жовтневый районный суд Запорожья, рассмотрев материалы уголовного дела, возбужденного по факту повреждения (обрисовывания краской) памятника Дзержинскому в центре Запорожья в мае 2010 года.

Как сообщил УНИАН адвокат Ю.ГУДЫМЕНКО Василий СУГИРАК, «сегодня суд рассмотрел материалы уголовного дела и приговорил моего подзащитного к двум годам лишения свободы условно, после чего Ю.ГУДЫМЕНКО, на протяжении нескольких месяцев содержащийся в следственном изоляторе, был освобожден из-под стражи непосредственно в зале суда».

Адвокат также отметил, что поскольку его основной задачей было «вытащить парня из-за решетки», что им и было сделано, то на данный момент вопрос об обжаловании приговора не поднимается.