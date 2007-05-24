Плющ заявляет, что действия Цушко не останутся безнаказанными

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Иван ПЛЮЩ считает, что министр внутренних дел Василий ЦУШКО превысил свои полномочия во время сегодняшних событий в Генпрокуратуре.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом говорится в комментарии И.ПЛЮЩА по поводу событий в Генеральной прокуратуре.

“Сегодня утром на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры Украины был объявлен Указ Президента Украины об освобождении Святослава ПИСКУНА от должности Генерального прокурора”, - напомнил И.ПЛЮЩ. Он отметил, что “мотивация такого решения главы государства четко отмечена в тексте Указа”. “Президент реализовал свое исключительное конституционное право, уволив генпрокурора и назначив исполняющего обязанности руководителя этого ведомства. Нового генерального прокурора, в соответствии с Основным Законом, утвердит новый состав Верховной Рады”, - сказал секретарь СНБО.

По словам И.ПЛЮЩА, “С.ПИСКУН спокойно воспринял решение Президента, о чем могут засвидетельствовать все участники расширенного заседания коллегии. Он вернулся в служебный кабинет с целью передать дела и.о. генпрокурора. Не было никаких предпосылок для возникновения ситуации, которая сложилась в результате действий министра внутренних дел Василия ЦУШКО”.

Также, по словам И.ПЛЮЩА, “вместе с бойцами спецподразделения «Беркут» руководитель МВД ворвался в здание Генеральной прокуратуры. Он приказал своим подчиненным арестовать сотрудников Управления государственной охраны, которые охраняют административные помещения Генпрокуратуры. Вооруженные «беркутовцы» рассредоточились по разным этажам дома на ул. Резницкой, выломали двери в служебный кабинет Генерального прокурора и вели себя явно неадекватно”. “Такая внешняя агрессия означает, по сути, попытку силового захвата правоохранительного ведомства”, - считает И.ПЛЮЩ.

По его мнению, В.ЦУШКО “явно превысил свои служебные полномочия. Его приказ об аресте сотрудников УГО нарушает нормы действующих законов, в том числе и Основного, который имеет высшую юридическую силу. Отмечу, что статья 60 Конституции четко указывает на юридическую ответственность за отдачу и выполнение явно преступного приказа. Основной Закон также указывает, что никто не обязан выполнять явно преступные распоряжения”. “То, что приказ В.ЦУШКО был именно таким, не вызывает сомнений”, - считает И.ПЛЮЩ.

По его убеждению, “сегодняшние милицейские безобразия в Генеральной прокуратуре являются игрой мышц, демонстрацией возможности прибегнуть к силовым методам решения проблем во власти. Действиям руководителя МВД будет дана надлежащая правовая оценка, они не останутся безнаказанными”. И.ПЛЮЩ заверил, что “в государстве достаточно возможностей и ресурсов, чтобы не допустить силового переворота”.