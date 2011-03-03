Наша Украина уже подготовила на завтра вопросы к Табачнику

Партийная группа «Наша Украина» в Верховной Раде планирует поставить перед министром образования Дмитрием ТАБАЧНИКОМ вопрос о его отставке.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, вопрос министру депутаты будут ставить во время «Часа вопросов к правительству» в парламенте 4 марта.

Также депутатов интересует, в частности, как министр прокомментирует злободневные проблемы, связанные с массовым закрытием школ с украинским языком обучения, возвращением коррупционных схем при вступлении в вузы, отказом от существующей системы фиксированной платы за обучение в вузах, отказом от определения государственного языка как базового в системе образования и многие другие.

«И главным вопросом, который сегодня тревожит учеников, абитуриентов, студентов, их родителей и педагогов, является вопрос о закономерной отставке ТАБАЧНИКА», - отмечают в «Нашей Украине».

«Учитывая постоянное возмущение среди студентов и научных работников, а также протестные настроения в обществе, которые вызывает Ваша деятельность в должности министра, не считаете ли Вы нужным, как человек чести, самостоятельно уйти в отставку? Так, как, например, сделал это Витольд ФОКИН в результате студенческой голодовки. Или вы желаете стать причиной дестабилизации, но держаться своей должности?», - спросят депутаты-«нашеукраинцы» у министра.

В партии напоминают, что «Наша Украина» уже призывала граждан Украины, все общественные, политические организации, оппозиционные фракции в парламенте, предпринимателей, журналистов, работников образования и деятелей культуры «объявить общественный бойкот министру-украинофобу ТАБАЧНИКУ».