Луценко и Филипчука не отпустили на поруки почти сотни нардепов

Генеральная прокуратура Украины отказалась освободить из-под стражи лидера партии “Народная самооборона” Юрия ЛУЦЕНКО и экс-министра охраны окружающей среды Георгия ФИЛИПЧУКА на поруки народных депутатов.

Как сообщили в пресс-службе партии «Народная самооборона», соответствующее письмо от заместителя генпрокурора Рената КУЗЬМИНА получил депутат от “Народной самообороны” Юрий ГРЫМЧАК, который подавал в Генпрокуратуру ходатайство почти сотни депутатов с просьбой освободить из-под стражи Ю.ЛУЦЕНКО и Г.ФИЛИПЧУКА.

“Это не вызывает какого-то сильного удивления. Около 100 депутатов подписалось под ходатайством взять на поруки наших товарищей, но почему-то Генеральная прокуратура считает, что мы не можем обеспечить их участие в следственных действиях (хотя следственные действия уже давно завершены) и не можем также обеспечить их явку в суд”, - заявил Ю.ГРЫМЧАК.

ГПУ считает, что в делах имеются данные о возможности Ю.ЛУЦЕНКО препятствовать установлению истины по делу и уклоняться от следствия и суда, и ссылается на решение Печерского райсуда Киева. “Приведенные в судебных решениях мотивы свидетельствуют, что, находясь на свободе, Луценко Ю.В. и Филипчук Г.Г. не будут выполнять процессуальных решений и иметь возможность уклоняться от следствия и суда, а ваша порука не обеспечит их надлежащего поведения”, - говорится в письме.

“Хотелось бы напомнить, что в свое время всего 2 или 3 депутата из Партии регионов брали на поруки господина ЩЕРБАНЯ, и это никому не помешало — он здесь же вышел на свободу. Это было в то время, когда следствием руководил господин КУЗЬМИН”, - напомнил Ю.ГРЫМЧАК.

В письме ГПУ указано, что “на данный момент оснований для изменения меры пресечения Филипчуку Г.Г. и ЛуценкО Ю.В. отсутствуют, в связи с чем следователем по делам по вашему ходатайству вынесены соответствующие постановления об отказе в их удовлетворении”.

“Сегодняшний отказ — это еще один штрих к “независимому” правосудию, которое в действительности является правосудием выборочным. Хотел бы напомнить о человеке, которого обвиняют в убийстве, и который является сыном когда-то депутата Верховной Рады от Партии регионов, а теперь — высокопоставленного должностного лица. Этого человека суд отпускает на подписку о невыезде, сказав вроде бы: “ну, убийство..., ну, прицепил батарею к спине..., ну, утопил “афганца”..., ну, бывает..”, - отметил Ю.ГРЫМЧАК.

Депутат считает, что Генпрокуратура отказала депутатам по сугубо политическим мотивам.

Ю.ГРЫМЧАК обратил внимание, что суд принял решение об аресте Ю.ЛУЦЕНКО по ходатайству Генпрокуратуры, а ГПУ отказалась освобождать Ю.ЛУЦЕНКО на поруки, ссылаясь на решение суда. “Они друг на друга опираются и действуют фактически вместе. Я хочу напомнить, что заседание Печерского суда о продлении ЛУЦЕНКО срока содержания под стражей — это была просто сталинская “тройка”: судья, прокурор и следователь. Они “прозрачно” (без журналистов), “открыто” (без каких-либо лишних для них лиц), “при равных условиях сторон” (без участия адвокатов ЛУЦЕНКО, которых просто не предупредили о заседании) рассмотрели вопрос и приняли решение. Вот такой у нас после этого “свободный”, “независимый” и “открытый” суд”, - подчеркнул Ю.ГРЫМЧАК.