Тимошенко просит ГПУ отпустить ее к маме

Лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО обратилась в Генпрокуратуру с ходатайством о возможности в рамках избранной против нее меры пресечения – подписки о невыезде - посетить 8 марта свою маму в Днепропетровске.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня после очередного посещения Генеральной прокуратуры.

«Я оставила там (в ГПУ – УНИАН) обращение – ходатайство о том, чтобы я имела возможность, несмотря на подписку о невыезде, поехать на 8 марта к своей маме в Днепропетровск», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии «Батьківщина» надеется, что следователи разрешат ей осуществить поездку к маме. «Надеюсь, что хотя бы к маме они меня отпустят, если уж совсем они не понимают, что все их действия вызывают только возмущение людей по всей стране», - добавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что получила официальное письменное приглашение для участия в саммите Европейской народной партии в марте. По ее словам, в ближайшее время она планирует подать соответствующее ходатайство в Генпрокуратуру о возможности выезда за пределы Украины, чтобы принять участие в саммите ЕНП.