Тимошенко рассказала, как побывала в ЕС без разрешения ГПУ

Лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что недавно встречалась с послами стран Евросоюза, аккредитованными в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня журналистам перед очередным посещением Генеральной прокуратуры.

«Я общалась с послами Европейского Союза и, собственно, это было очень хорошее общение, потому что сегодня лидеры европейских стран, дипломатические представительства европейских стран, народы европейских стран понимают все сложности, которые есть в Украине, и очень поддерживают украинцев сегодня», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время лидер партии «Батьківщина» не уточнила темы, которые обсуждала с послами.

«Я убеждена, что наше желание построить в нашем родном государстве настоящие человеческие ценности - а это значит и частично европейские ценности, это является настоящей целью, которая достойна того, чтобы за это бороться и работать для этого», - отметила она.

Вчера Тимошенко в своем Twitter сообщила, что "побывала в ЕС без разрешения ГПУ".

"Только был обед с послами стран ЕС дома у посла Франции. Побывала в ЕС без разрешения ГПУ. Интервью посла Фора в «Зеркале недели» вам все скажет».