Тимошенко пришла под Генпрокуратуру с цветами

Лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО по случаю первого дня весны подарила цветы своим сторонникам, которые пришли поддержать ее к Генеральной прокуратуре.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО подарила людям гиацинты.

«Я хочу всем в первый день весны пожелать уверенности, что у нас все будет хорошо, самих светлых чувств, поскольку любовь меняет всю реальность, а не агрессия, не зло, не унижение, как сегодня это пытаются делать. Я хочу, чтобы сегодня солнечно было в каждой семье, и чтобы весна у нас начиналась только с хороших чувств. А то, что у меня из прокуратуры начинается весна, вы на это не обращайте внимание. Я все равно верю, что весна победит», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Отвечая на вопрос журналистов, планирует ли лидер партии «Батьківщина» подарить следователям цветы, которые у нее остались, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Они тоже должны радоваться жизни, весне. В конце концов они тоже люди, и мне кажется, что им неприятно заниматься этими грязными делами, которые им предлагают».