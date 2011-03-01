Тарасюк просил Австрию за Поживанова

Народный депутат от блока “Наша Украина – Народная самооборона” Борис ТАРАСЮК подтвердил, что обращался с письмом к органам власти Австрии относительно содействия экс-председателю Госкомрезерва Михаилу ПОЖИВАНОВУ в случае его обращения с целью получения политического убежища в этой стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.ТАРАСЮК заявил на заседании парламента.

Перед этим в ВР выступил народный депутат Григорий КАЛЕТНИК (фракция Партии регионов), который заявил, ссылаясь на информацию в интернет-изданиях о том, что «получить гражданство в странах ЕС можно через комитет, который возглавляет Б.ТАРАСЮК (Б.Тарасюк возглавляет Комитет Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции – УНИАН)».

Г.КАЛЕТНИК отметил, что «вроде бы по письму за его подписью предоставляется гражданство чиновникам за рубежом».

Он попросил председателя ВР Владимира ЛИТВИНА дать поручение разобраться, на самом ли деле Комитет ВР по вопросам евроинтеграции рассматривал «заявление ПОЖИВАНОВА и какой результат голосования».

В свою очередь, В.ЛИТВИН дал поручение соответствующим службам.

После этого выступил Б.ТАРАСЮК, который заметил, что данное поручение не нужное.

«Я дал эту рекомендацию и обратился с письмом как народный депутат Украины», - сказал он.

Б.ТАРАСЮК отметил, что «пусть он (Г.КАЛЕТНИК - УНИАН) и все, кто находится в неконституционном большинстве в Верховной Раде Украины, правительство, Президент, и вся авторитарная вертикаль власти сделают такие условия в стране, чтобы люди не оставляли страну и не просили бы политического убежища в других странах».

Как сообщал УНИАН, Главное следственное управление СБУ возбудило уголовное дело в отношении М.ПОЖИВАНОВА согласно ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины в рамках расследования уголовных дел, возбужденных по фактам разворовывания государственных средств на сумму свыше 7 млрд. грн., в частности, обнаруженных международными аудиторскими компаниями в ходе проверки использования правительством Украины бюджетных средств в 2008-2009 гг. и в первом квартале 2010 года.

В отношении М.ПОЖИВАНОВА вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в осуществлении разворовывания государственных средств на сумму почти 35 млн. грн., он объявлен в розыск.

25 февраля М.ПОЖИВАНОВ сообщил, что находится в процессе получения статуса политического беженца в Австрии.