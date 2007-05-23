Грач думает, что у Ющенко перегрелась голова

Народный депутат V созыва, член фракции КПУ Леонид ГРАЧ считает, что назначение Александра ТУРЧИНОВА на должность первого заместителя секретаря СНБО является попыткой превратить данную структуру в силовой орган для разрешения политического кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

«Это прямой шаг к тому, чтобы СНБО превратить в определенную силовую дубинку», - сказал он.

По мнению Л.ГРАЧА, это назначение подтверждает «перегрев в отдельно взятой голове ЮЩЕНКО и его команды, поскольку ТУРЧИНОВ уже когда-то имел причастность к силовым структурам (УНИАН: А.ТУРЧИНОВ был председателем СБУ)». «Это превратилось в театр абсурда», - сказал он.

Он отметил, что такое назначение нельзя объяснить ничем другим как «политической оргией за пределами конституционности».

Отвечая на вопрос, возможно ли силовое развитие событий, Л.ГРАЧ отметил, что Президенту и его команде, конечно, хотелось бы решить этот вопрос чужими руками, в данном случае – руками секретаря СНБО Ивана ПЛЮЩА. «Но ПЛЮЩ всех переигрывает, потому что он такой же игрок и так же любит чужими руками жар загребать», - отметил Л.ГРАЧ.