Ющенко написал письмо Януковичу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился с письмом к премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ, в котором обращает его внимание, что сопоставление фактически возмещенных сумм налога на добавленную стоимость и объемов НДС, которые подлежали бюджетному возмещению, свидетельствует о значительной дифференциации соответствующего соотношения в разрезе регионов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

По словам В.ЮЩЕНКО, если в целом по Украине отношение возмещенного за четыре месяца текущего года налога к сумме объема НДС, подлежащего возмещению на начало года, и объема налога, заявленного к возмещению на протяжении трех месяцев этого года, составляло 40,3%, то в Донецкой области - 58,4%, Черниговской - 52,1%, Черкасской - 47,6%, Ривненской - 46,8%, Запорожской - 46,3%, Николаевской - 45,5%. Самым низким это соотношение было в Ивано-Франковской области - 13,1%, Одесской - 18,1%, Полтавской -18,3% и Сумской - 18,8%.

Учитывая указанное, В.ЮЩЕНКО просит В.Януковича поручить осуществить анализ и предоставить объяснение причин возникновения таких диспропорций до 5 июня текущего года.