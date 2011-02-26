Королевская: за два месяца количество безработных выросло на 136 тысяч

Народный депутат от "БЮТ-Батькивщина" Наталия КОРОЛЕВСКАЯ заявляет, что в результате принятия Налогового кодекса за последние два месяца количество безработных выросло на более чем 130 тысяч человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.КОРОЛЕВСКАЯ заявила во время эфира "Большой политики с Евгением Киселевым".

По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, проблема упрощенной системы налогообложения так и не была решена.

Депутат заметила, все социальные опросы свидетельствуют, что каждый второй гражданин считает, что в стране нужно сохранить упрощенную систему. "Сегодня эта проблема не решена и в Налоговом кодексе не урегулирована, что приводит к тому, что по официальной статистике за декабрь 2010 года - январь 2011 количество безработных в Украине увеличилось на 136 тысяч человек", - сказала она. По убеждению народного депутата, это серьезные сигналы, на которые нужно реагировать.