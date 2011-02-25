Повалий спела на Майдане
17:33, 25 февраля 2011Политика
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Концерт после телепроекта
В Киеве, на Майдане Незалежности, по окончании трансляции проекта “Разговор со страной” Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА состоялся концерт.
Как передает корреспондент УНИАН, на Майдане Незалежности собрались около 3 тысяч человек, которые слушали ответы Президента на вопросы украинцев.
Перед зрителями выступили звезды украинской эстрады, в частности, Лери ВИНН и Таисия ПОВАЛИЙ, которые посвящали свои выступления первой годовщине президентства В.ЯНУКОВИЧА.
Концерт длился около часа.
Сейчас зрители расходятся с площади.
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