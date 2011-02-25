Янукович встретился с Кравчуком, Кучмой и Ющенко (фото)
16:56, 25 февраля 2011Политика
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Говорили о настоящем и будущем
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обсудил с предыдущими главами государства Леонидом КРАВЧУКОМ, Леонидом КУЧМОЙ и Виктором ЮЩЕНКО вопросы настоящего и будущего Украины.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, встреча состоялась сегодня в Киеве.
“В.ЯНУКОВИЧ обсудил со своими предшественниками вопросы настоящего и будущего Украинского государства”, - говорится в сообщении.
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