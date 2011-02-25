Янукович встретился с Кравчуком, Кучмой и Ющенко (фото)

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обсудил с предыдущими главами государства Леонидом КРАВЧУКОМ, Леонидом КУЧМОЙ и Виктором ЮЩЕНКО вопросы настоящего и будущего Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, встреча состоялась сегодня в Киеве.

“В.ЯНУКОВИЧ обсудил со своими предшественниками вопросы настоящего и будущего Украинского государства”, - говорится в сообщении.