Янукович думает, что журналисты критикуют его только по чьему-то заказу

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что коррупционеры пытаются влиять на журналистов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня в прямом эфире шести телеканалов в рамках проекта «Разговор со страной», отвечая на вопрос журналистов.

Отвечая на вопрос, когда будет принят антикоррупционный законопроект, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что принять этот закон мешает сопротивление бюрократии и коррупционеров.

При этом он заметил, что журналисты также ощущают это давление.

“Я считаю, что вы его также ощущаете. Да или нет? Честно скажите. Я не поверю, что вам не пытались давать заказные материалы, чтобы вы критиковали власть и искали недостатки во власти. А все это, безусловно, фактически мешает говорить правду”, - отметил Президент.