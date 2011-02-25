Налоговый кодекс уничтожит легальный рынок труда?

Действие Налогового кодекса в нынешней редакции может уничтожить легальный рынок труда, считает глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы парламентского комитета, об этом Н.КОРОЛЕВСКАЯ заявила, комментируя заявление руководства Государственного центра занятости о том, что менее чем за два месяца работы Налогового кодекса, теневая занятость в Украине выросла в два раза.

«Подобные показатели, - убеждена Н.КОРОЛЕВСКАЯ, - означают, что нормы нового налогового законодательства рассматриваются бизнесом как недружественные с точки зрения создания рабочих мест». По её мнению, результаты действия Налогового кодекса вбивают клин между работодателями и работниками, потому что легальный рынок труда становится нерентабельным для людей. При этом шансы людей получать легальную зарплату со всеми отчислениями в социальные фонды стремительно сокращаются. Это также означает дальнейшее сокращение платежей в Пенсионный Фонд. «Если ситуация будет развиваться в таком ключе и дальше – страну ожидает коллапс пенсионной системы», - предупреждает глава парламентского комитета.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ напомнила, что в Украине - один из самых высоких уровней социальных отчислений. «Украинец платит в социальные фонды в среднем 37% зарплаты, в то время как житель США – 27%, ЕС – в среднем 19%. В результате, около 120 млрд. грн. зарплат в год выдаются в конвертах. Выведение зарплаты из тени позволит увеличить поступления в Пенсионный фонд на 42 млрд. грн., что почти в 2 раза превышает нынешний дефицит ПФ», - утверждает депутат.

Она уверена, что решению данной проблемы не поможет расширение полномочий Государственного центра занятости, как того хочет руководство Центра. «Решить проблему поможет справедливое налоговое законодательство, - считает депутат. – Только снижение налоговой нагрузки на заработную плату и упрощение администрирования налогов может изменить ситуацию и увеличить легальный сектор труда. Давление на людей только ухудшает положение и расшатывает национальную экономику».

По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, проблема занятости лежит не в сфере администрирования рынка труда, а в сфере создания комфортных условий для предпринимателей, которые обеспечивают этот рынок рабочими местами. «Власть снова идет не по тому пути, пытаясь поставить очередную массивную дверь на недостроенный дом экономики Украины», - предупреждает депутат.