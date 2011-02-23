Янукович уволил двух замов главы Института национальной памяти

Омельченко и Веденеева

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ освободил Олега ОМЕЛЬЧЕНКО от должности заместителя председателя Украинского института национальной памяти. Соответствующий указ размещен на сайте главы государства. Также Президент освободил Дмитрия ВЕДЕНЕЕВА от должности заместителя председателя Украинского института национальной памяти Госслужащие освобождены от должностей в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины.

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