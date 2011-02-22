Пресс-конференция «Первый год президентства Януковича. Итоги»

В четверг, 24 февраля, в 11:00 в Институте Горшенина состоится пресс-конференция «Первый год президентства Виктора Януковича. Итоги».

Во время пресс-конференции будут обнародованы сенсационные выводы, полученные в ходе проведения всеукраинских социологических исследований и фокус групп.

Организатор пресс-конференции – Институт Горшенина.

Вопросы, вынесенные на пресс-конференцию:

Как украинцы относятся к власти и оппозиции (сравнение данных с предыдущими исследованиями)?

Кого украинцы считают оппозицией?

Как граждане оценивают изменения в стране за последний год: относительно общественных свобод, в экономике и внешней политике?

Кому из политиков доверяют и не доверяют граждане?

Резонансные уголовные дела: борьба с коррупцией или с оппозицией?

Как, по мнению респондентов, изменились отношения с ЕС и Россией за последний год?

Сколько в Украине богатых?

Участники пресс-конференции:

Владимир Застава, директор департамента коммуникаций Горшенин Групп.

Марина Ткаченко, директор по программам развития человеческого потенциала Горшенин Групп.

Контакт для аккредитации СМИ: (044) 230 49 63, (098) 343 62 11.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева 4, 3-й этаж, оф.14.