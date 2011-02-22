Луценко просит не митинговать под судом, который может его выпустить

Лидер партии «Народная самооборона», экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО просит своих сторонников не организовывать массовых акций под стенами Апелляционного суда Киева, который на днях будет рассматривать его жалобу на продление срока содержания под стражей в Лукьяновском СИЗО еще на два месяца.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе «Народной самообороны».

«Это заседание суда для меня очень важно, поскольку от него будет зависеть, выйду я на свободу сейчас или останусь за решеткой на неопределенный срок. Я очень надеюсь, что на этот раз судьи будут принимать решение беспристрастно, взвешенно и с четким соблюдением законов. Именно поэтому я обращаюсь ко всем своим сторонникам с просьбой не организовывать под стенами Апелляционного суда массовых акций, которые могли бы возмутить ситуацию вокруг этого заседания, - я заинтересован, чтобы судьи подошли к рассмотрению дела взвешенно и могли принять решение в спокойных условиях», - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он отметил, что не отказывается от поддержки украинцев, потому что знает, что в его защиту уже собран миллион подписей в разных уголках Украины. «Я благодарен всем и каждому за эту поддержку - она очень важна для меня сейчас. Я призываю всех небезразличных граждан воздержаться от походов и длительных митингов под стенами Апелляционного суда, также учитывая сложные погодные условия - позаботьтесь о своем здоровье, поскольку я уверен, что очень скоро всем нам силы понадобятся для активной политической борьбы с действующим режимом», - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.