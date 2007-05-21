На завтра у Ющенко другие планы

Завтра, 22 мая, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочую поездку в Черкасскую область.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, планируется, что в Каневе В.ЮЩЕНКО возложит цветы к Монументу Славы и посетит Успенский собор.

По случаю 146-й годовщины перезахоронения Тараса Шевченко Президент поднимется на Тарасову гору и возложит цветы к могиле Великого Кобзаря.

В Каневском природном заповеднике Киевского национального университета им. Т.Шевченко В.ЮЩЕНКО пообщается с представителями СМИ и примет участие в заседании Совета Украинского казачества.

Аккредитацию на мероприятие проводит Черкасская облгосадминистрация.