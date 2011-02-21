Попова спрашивают, где 150 новых снегоуборочных машин?

Лидер Гражданского объединения «Новый Киев», глава Социально Христианской партии Зорян ШКИРЯК считает, что сложная ситуация на дорогах столицы, которая сложилась сегодня утром в связи со снегопадом, выявила «пустопорожность» заявлений городской власти, которая заявляла о полной готовности к ликвидации последствий зимней непогоды.

Об этом говорится в комментарии З.ШКИРЯКА, переданном УНИАН пресс-службой политика.

«Критическая ситуация, которая сложилась сегодня на дорогах Киева, – показатель некомпетентности и безалаберности столичного руководства», - заявил З.ШКИРЯК, напомнив, что в конце прошлого года городская власть «лихо отчитывалась» о полной готовности к зиме, обещая киевлянам «молниеносную» реакцию на любые погодные катаклизмы.

З.ШКИРЯК отметил, что «большинство киевлян сегодня даже не смогли выехать из своих дворов. Дороги не чищены, в городе множество аварий, скорость движения - не более 10 км в час… А несколько вышедших на маршрут разбрасывающих соль допотопных коммунальных авто только усугубляют ситуацию на дорогах. Скорее всего, соль стала главным оружием главы Киевской городской госадминистрации Александра ПОПОВА в борьбе со стихией…».

По его словам, сегодня многим людям пришлось бросить свои автомобили либо на полпути к месту работы, либо вообще на выезде из двора своего дома и пересесть, например, на метро, чтоб успеть на работу.

«По сути, сегодня утром в Киеве случился очередной транспортный коллапс. Видимо, это и есть обещанная «эффективная работа» КГГА... А.ПОПОВ браво заявлял о том, что городская администрация выделила 47,3 млн. грн. из городской казны для приобретения 150 единиц новых, мега-современных снегоуборочных машин. Киевлянам хотелось бы узнать, куда исчезла эта техника-призрак? На что пошли деньги налогоплательщиков, если сегодня они грузнут в снегу и ломают ноги на скользких тротуарах?», - отметил З.ШКИРЯК.

По словам лидера «Нового Киева», возможно, вся новая снегоуборочная техника столицы «умчалась в Межигорье, чистить дороги на подъезде к президентским хоромам».

«Снег побеждал при экс-главе КГГА Леониде ЧЕРНОВЕЦКОМ, он победил и администрацию А.ПОПОВА. Вдоволь «насладившись» «эффективной» работой КГГА, киевляне вынесут свой вердикт и этой власти уже в ближайшее время», - уверен З.ШКИРЯК.