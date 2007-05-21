КС закрыл дело у первом указе Президента

15:14, 21 мая 2007
Политика
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Решение оформят и обнародуют

Сегодня Конституционный Суд прекратил производство по представлению 53 народных депутатов о конституционности указа Президента от 2 апреля о досрочном прекращении полномочий Верховной рады V созыва.

Валерий Пшеничный
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности председателя КС Валерий ПШЕНИЧНЫЙ.

В то же время он не сказал, сколькими голосами судей КС было принято это решение, отметив - «решение принято».

При этом В.ПШЕНИЧНЫЙ отметил, что это решение должно быть оформлено и официально обнародовано.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля Президент Украины В.ЮЩЕНКО подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и проведения внеочередных парламентских выборов 27 мая.

Вместе с тем 53 народных депутата обратились в КС с представлением о соответствии Конституции указа Президента от 2 апреля.

26 апреля Президент подписал указ, которым перенес внеочередные выборы в Верховную Раду Украины с 27 мая на 24 июня 2007 года.

14 мая КС открыл конституционное производство по делу по предоставлению 160 народных депутатов относительно конституционности указа Президента от 26 апреля.

 

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