Запорожский губернатор Червоненко развелся

В Киеве открылся новый бутик итальянской одежды. Присматривали себе новенькие костюмы, а также лакомились заморскими деликатесами министр топлива и энергетики Юрий Бойко, заместитель Черновецкого Виталий Журавский и другие. Позже присоединился к такой компании и губернатор Запорожской области. Телеведущей Кате Осадчей удалось выведать у политика интересные факты личной жизни. В частности, стало известно, что Червоненко совсем недавно развелся.

"Не провоцируйте, я не комментирую свою личную жизнь", - пытался отмахнуться от вопросов частного характера запорожский губернатор.

Однако на вопрос, правда ли то, что он таки расстался с женой, Червоненко ответил: "Правда".

К тому же, как выяснилось, с бывшей женой Маргаритой Евгений Червоненко расстался не в наилучших отношениях.

"Мне изменили ради денег... И я это не комментирую. У меня есть достоинство, и я счастливый человек", – заявил он.

В то же время еще два года назад в интервью "Фактам" Евгений Червоненко говорил: "Я глубоко счастлив, что моя жена не только любимый человек, но и друг, который прошел со мной все испытания".

ТаблоID