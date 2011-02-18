Тимошенко заявляет об аресте члена семьи Кожемякина

20:10, 18 февраля 2011
Политика
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Сообщение передано через Twitter

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что арестован член семьи первого заместителя председателя парламентской фракции "БЮТ-Батькивщина" Андрея КОЖЕМЯКИНА.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила на своей странице в социальной сети Twitter.

«Террор продолжается. Сейчас арестовали члена семьи нашего КОЖЕМЯКИНА после того, как он сегодня отбивал атаку на наш партийный офис», - написала Ю.ТИМОШЕНКО.

 

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