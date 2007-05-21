Рабочая группа ждет у моря погоды?

В заседании рабочей группы по урегулированию политического кризиса объявлен перерыв до окончания встречи Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО.

В то же время, он не уточнил, на когда запланирована встреча президента и премьера.

Как сообщал УНИАН, сегодня запланирована встреча президента и премьера.