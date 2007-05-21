Рабочая группа ждет у моря погоды?
12:02, 21 мая 2007Политика
619 0
Объявлен перерыв
В заседании рабочей группы по урегулированию политического кризиса объявлен перерыв до окончания встречи Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО.
В то же время, он не уточнил, на когда запланирована встреча президента и премьера.
Как сообщал УНИАН, сегодня запланирована встреча президента и премьера.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter