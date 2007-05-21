Коалиция проигнорировала президента ПАСЕ и Ханну Северинсен?
11:40, 21 мая 2007Политика
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Оппозицию Мороз не пригласил
На открытие заседания комитета ПАСЕ по политическим вопросам не были приглашены лидеры оппозиционных фракций.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.
В сообщении отмечается, что “на вопрос содокладчика Мониторингового комитета ПАСЕ Ханны СЕВЕРИНСЕН, почему лидеров оппозиционных фракций не пригласили на заседание, спикер Верховной Рады V созыва Александр МОРОЗ ответил, что не подписал соответствующее приглашение из-за того, что депутаты от оппозиции сложили свои полномочия”.
В то же время руководители фракций, которые входят в коалицию, проигнорировали заседание комитета.
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