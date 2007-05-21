Коалиция проигнорировала президента ПАСЕ и Ханну Северинсен?

На открытие заседания комитета ПАСЕ по политическим вопросам не были приглашены лидеры оппозиционных фракций.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

В сообщении отмечается, что “на вопрос содокладчика Мониторингового комитета ПАСЕ Ханны СЕВЕРИНСЕН, почему лидеров оппозиционных фракций не пригласили на заседание, спикер Верховной Рады V созыва Александр МОРОЗ ответил, что не подписал соответствующее приглашение из-за того, что депутаты от оппозиции сложили свои полномочия”.

В то же время руководители фракций, которые входят в коалицию, проигнорировали заседание комитета.