Мороз думает, что развязка приближается

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ не исключает, что на этой неделе в парламенте могут быть рассмотрены законопроекты, наработанные в рабочей группе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОРОЗ сообщил сегодня на Согласительном совете.

Он не исключил также, что уже на текущей неделе могут быть рассмотрены законопроекты, которые разрабатывает рабочая группа по урегулированию политического кризиса.

В то же время он еще раз отметил то, что каждый из этих законопроектов будет рассматриваться отдельно. «Никакого пакетного голосования не будет», - подчеркнул А.МОРОЗ.