Смена Кабмина не означает смену председателя Фонда госимущества

Лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ считает, что изменение состава Кабинета Министров Украины не означает смену председателя Фонда государственного имущества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер СПУ сообщил сегодня журналистам в Киеве.

Отвечая на вопрос журналистов, останется ли работать в своей должности председатель Фонда госимущества Валентина СЕМЕНЮК, А.МОРОЗ ответил, что закон о Фонде госимущества и других нормативных документах определяют, что смена КМУ не означает смену председателя ФГИУ.

Лидер СПУ сообщил, что в связи с этим у него был разговор с Президентом Виктором ЮЩЕНКО, и «у меня создалось впечатление, что он ценит позицию В.СЕМЕНЮК как человека, который ответственно относится к своим обязанностям».

«Как будет дальше, я не могу сказать, поскольку участие в определении кандидата на эту должность принимает и Президент, мы будем работать дальше», - сказал А.МОРОЗ.