Грищенко: Претензии РФ к Объединению украинцев имеют основания

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО призывает не политизировать вопрос деятельности украинских организаций в России.

Как передает корреспондент УНИАН, во время Часа вопросов к правительству, который проходит в Верховной Раде Украины, К.ГРИЩЕНКО отметил, что поручил продолжить переговоры с российской стороной о предоставлении российскими органами власти содействия в деятельности украинских организаций.

«Убежден, что лишняя политизация упомянутых вопросов, и в этом контексте инициация проведения каких-то проверок соблюдения законодательства Украины общественными организациями этнических русских, созданных на территории Украины, никоим образом не поможет в решении проблем украинских граждан и удовлетворения их потребностей в Российской Федерации», - сказал министр.

К.ГРИЩЕНКО подчеркнул, что, «к сожалению, определенные претензии российского правосудия» к Объединению украинцев в России «имеют юридические основания».

Он добавил, что, в частности, организация «не проводила ежегодные собрания, отсутствуют отделения (ОУР) более чем в половине субъектов Российской Федерации, что не дает ему законных оснований считаться федеральной общественной организацией в соответствии с российским законодательством».

По словам К.ГРИЩЕНКО, украинская сторона неоднократно проводила переговоры с представителями РФ, и «определенный промежуточный результат есть – Верховный Суд Российской Федерации удовлетворил ходатайство Объединения украинцев в России о приостановке рассмотрения дела о закрытии этой организации».

По убеждению министра, необходимо приложить все усилия к сохранению ОУР.

В то же время, по словам К.ГРИЩЕНКО, если этого не удастся сделать, то в России на основе ОУР должна быть создана новая организация.

Он напомнил, что представители украинской общины приняли решение создать координационный совет по подготовке к созданию новой украинской организации с общероссийским статусом.

Как сообщал УНИАН, 20 января 2011 года Министерство юстиции РФ подало иск в Верховный суд с просьбой ликвидировать Объединение украинцев России.

По данным Минюста, в результате проведения проверки деятельности ОУР был установлен ряд нарушений законодательства, Конституции РФ и собственного устава.

31 января Верховный суд РФ по заявлению Министерства юстиции прекратил производство по делу о ликвидации Объединения украинцев России.