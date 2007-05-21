Кравчук хочет блокироваться с Януковичем

Член рабочей группы по подготовке досрочных парламентских выборов Леонид КРАВЧУК не исключает, что будет принимать участие в выборах по списку Партии регионов.

Как сообщает “Украинская правда”, об этом Л.КРАВЧУК заявил в интервью “5-у каналу”.

"Я мог бы рассмотреть этот вопрос в зависимости от того, какова там моя роль. Есть много моментов. Чтобы я был причастен, чтобы хотя бы одним глазом посмотреть на тот список, с кем придется работать", - отметил Л.КРАВЧУК.

Он подчеркнул, что с уважением относится к политикам из Партии регионов, в частности к лидеру этой политической силы Виктору ЯНУКОВИЧУ, председателю политсовета Партии регионов Николаю АЗАРОВУ, лидеру парламентской фракции “регионалов” Раисе БОГАТЫРЁВОЙ и народному депутату V созыва Ринату АХМЕТОВУ.

"Я беру только один красноречивый факт - футбол. То, что сделал Ринат для "Шахтера", для развития украинского футбола, с ним может соревноваться только Григорий СУРКИС, больше никто. И то, что они строят стадион за 300 млн. долларов, один из лучших в Европе, я к таким людям отношусь с огромным уважением", - отметил Л.КРАВЧУК.

В то же время он заявил, что не будет вступать в Партию регионов. "Я мог бы рассмотреть вопрос об участии в списке, но не в партии. Не потому что я против Партии регионов, а потому, что на мою историю двух партий достаточно – Коммунистической и СДПУ(о)", - объяснил он.

Вместе с тем, Л.КРАВЧУК убежден, что СДПУ(о) не должна идти на досрочные выборы самостоятельно, поскольку это "не разумно и не целесообразно". "В составе блока – это второй вопрос. Пока еще этот вопрос не рассматривался", - добавил он.