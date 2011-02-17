Тризубовцы, которые сидят в СИЗО, на телекамеры сказали, что их не пытают

Арестованные члены ВО «Тризуб», которые содержатся в Запорожском следственном изоляторе, отрицали, что над ними издевались.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, об этом они сказали 16 февраля в ходе проведенной прокуратурой Запорожской области при участии представителей центральных и местных СМИ проверки соблюдения требований закона во время пребывания арестованных членов ВО «Тризуб» в Запорожском СИЗО.

Как утверждают в ГПУ, ни один из опрошенных во время проверки не пожаловался прокурору о нарушении в запорожском СИЗО их конституционных прав.

В Генпрокуратуре также отметили, в целом в отношении каждого из арестованных на протяжении непродолжительного времени задержания и содержания под стражей Генеральной прокуратурой и прокуратурой Запорожской области было проведено около 20 проверок соблюдения требований действующего законодательства Украины.

В ходе этих проверок фактов нарушения требований законодательства в отношении материально-бытовых условий и медико-санитарного обеспечения задержанных членов ВО «Тризуб» не установлено. Право арестованных на защиту было соблюдено в полном объеме, утверждают в ГПУ.

“Следовательно, в который раз подчеркиваем: распространяемая отдельными СМИ и Интернет-изданиями информация о якобы истязаниях и применениях пыток в местах содержания членов ВО «Тризуб» не отвечает действительности”, - подчеркнули в Генеральной прокуратуре.

Справка УНИАН. Правоохранительные органы по подозрению в повреждении памятника Сталину в Запорожье задержали 11 членов ВО "Тризуб". Памятник Сталину в Запорожье был установлен 5 мая 2010 года на территории Запорожского обкома КПУ.

28 декабря 2010 года неизвестные повредили бюст Сталина, отрезав голову.

В Новогоднюю ночь произошел взрыв на территории Запорожского обкома КПУ, вследствие чего памятник Сталину был полностью разрушен.