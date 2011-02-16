У адвоката Луценко есть трое суток
20:22, 16 февраля 2011Политика
1999
Обжалование поступит в апелляционный суд
Адвокат экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО Игорь ФОМИН обжалует продление ареста своего подзащитного в апелляционном суде.
Об этом он заявил в комментарии УНИАН.
По словам адвоката, для этого, по закону, у него есть трое суток.
Как сообщал УНИАН, сегодня Печерский районный суд Киева продлил Ю.ЛУЦЕНКО арест до 26 апреля.
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