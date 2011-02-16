Нардепам предлагают запретить памятники Сталину
18:49, 16 февраля 2011Политика
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Законопроект зарегистрирован в ВР
В Верховной Раде зарегистрирован проект закона о запрете сооружения (создания) памятников и монументов Иосифу Сталину и другим лицам, виновным в организации Голодомора 1932-1933 годов в Украине.
Как сообщается на сайте парламента, авторами законопроекта являются народные депутаты от “Нашей Украины – Народной самообороны” Александр ТРЕТЬЯКОВ и Ирина ГЕРАЩЕНКО.
Соответствующий документ они зарегистрировали в ВР сегодня, 16 февраля. Сейчас законопроект передан руководству ВР, отмечается на сайте.
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