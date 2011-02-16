В пятницу, 18 февраля, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Альтернативная энергетика в Украине – проблемы и перспективы». Какие перспективы имеет разработка альтернативных источников энергии в Украине?

Организатор круглого стола – Институт Горшенина.

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

Влияние «сланцевой лихорадки» на ситуацию на глобальном энергетическом рынке;

Технологии и рентабельность добычи нетрадиционного газа (сланцевий газ, метан угольных пластов и т.д.) в Украине;

Восстанавливаемые источники энергии в Украине;

Перспективы альтернативной энергетики Украины.

Участники круглого стола:

Петр Гожик, директор Института геологических наук НАН Украины;

Александр Тодийчук, президент Киевского международного энергетического клуба;

Богдан Соколовский, бывший уполномоченный Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО по международным вопросам энергетической безопасности;

Алексей Татаренко, менеджер по связям с государственными органами власти ООО «Shell Ukraine Exploration and Production»;

Александр Гудима, министр топлива и энергетики оппозиционного правительства;

Аркадьюш Серна, первый секретарь экономического отдела Посольства Республики Польша в Украине;

Иван Стрижак, главный специалист Государственной службы геологии и недр Украины;

Сергей Жук, руководитель проектов Центра глобалистики «Стратегия 21».

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Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева 4, 3-й этаж, оф.14.