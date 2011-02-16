Круглый стол «Альтернативная энергетика в Украине – проблемы и перспективы»
В пятницу, 18 февраля, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Альтернативная энергетика в Украине – проблемы и перспективы». Какие перспективы имеет разработка альтернативных источников энергии в Украине?
Организатор круглого стола – Институт Горшенина.
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
Влияние «сланцевой лихорадки» на ситуацию на глобальном энергетическом рынке;
Технологии и рентабельность добычи нетрадиционного газа (сланцевий газ, метан угольных пластов и т.д.) в Украине;
Восстанавливаемые источники энергии в Украине;
Перспективы альтернативной энергетики Украины.
Участники круглого стола:
Петр Гожик, директор Института геологических наук НАН Украины;
Александр Тодийчук, президент Киевского международного энергетического клуба;
Богдан Соколовский, бывший уполномоченный Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО по международным вопросам энергетической безопасности;
Алексей Татаренко, менеджер по связям с государственными органами власти ООО «Shell Ukraine Exploration and Production»;
Александр Гудима, министр топлива и энергетики оппозиционного правительства;
Аркадьюш Серна, первый секретарь экономического отдела Посольства Республики Польша в Украине;
Иван Стрижак, главный специалист Государственной службы геологии и недр Украины;
Сергей Жук, руководитель проектов Центра глобалистики «Стратегия 21».
Контакт для аккредитации СМИ: (044) 230 49 63, (098) 343 62 11.
Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева 4, 3-й этаж, оф.14.