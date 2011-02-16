Тимошенко в экспертизе по ее делу не нашла ни слова о вертолетах Януковича

Лидер партии «Батькивщина», экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сегодня во время очередного допроса в Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) ознакомилась с результатами экспертизы по уголовному делу о нанесении государству ущерба в результате закупки ее правительством автомобилей для «скорой» медицинской помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня журналистам после почти пятичасового допроса в ГПУ.

«Нет предела человеческому падению. Когда эксперт, который занимает государственную должность, который получает деньги из бюджета государства, по заказу пишет заключение, что деньги, которые израсходованы на машины для сельской медицины, являются государственным ущербом», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, оценивая результаты экспертизы.

По ее словам, если руководствоваться выводами таких экспертов, то правительственные чиновники ничего не должны делать для решения проблем людей, в частности, в сельской медицине.

«Я не прочитала у экспертов, что ущербом государственного бюджета является оплата вертолетов, бесконечных самолетов для ЯНУКОВИЧА, я не прочитала у этого эксперта, что является ущербом перечисление средств на счета сына ЯНУКОВИЧА, КЛЮЕВА и других членов правительства и чиновников», - добавила она.

«Цинизм крайней степени. Объяснить это более-менее логично невозможно. Просто возмущает все это», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии «Батькивщина» считает, что назначением допроса на сегодня следователи Генпрокуратуры пытались не допустить ее к участию в парламентских слушаниях по поводу проведения пенсионной реформы в Украине.

«Я хотела сегодня публично в парламенте, имея право присутствовать на парламентских слушаниях, выступить, что пенсионная реформа, которую предлагает ЯНУКОВИЧ, является пенсионным геноцидом. Это у наших пенсионеров отбирают последние копейки», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 27 января Генеральной прокуратурой Украины было возбуждено уголовное дело в отношении Ю.ТИМОШЕНКО по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.365 Уголовного кодекса Украины, о превышении ею власти и служебных полномочий во время закупки под гарантию правительства и ввоза на территорию Украины якобы специализированных медицинских автомобилей «Опель Комбо».

Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет 67 млн. грн.

Установлено, что закупленные 1000 автомобилей «Опель Комбо» не принадлежат ни к одному из зарегистрированных классов автомобилей медицинской помощи, не являются специализированным транспортом и не отнесены к изделиям медицинского назначения.

В свою очередь, в БЮТ заявили, что прокуратура и СБУ вынуждают председателей сельсоветов и главных врачей больниц, которые в январе-феврале 2010 года получили машины «Опель-Комбо» для обслуживания сельского населения, подписать документ о том, что эти автомобили являются контрабандой.