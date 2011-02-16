ГПУ заявляет, что Тимошенко пытается дискредитировать следствие

В Генеральной прокуратуре опровергают заявление экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО о том, что Президент Виктор ЯНУКОВИЧ запретил следователям давать разрешение на ее поездку в Брюссель.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Отдела связей со средствами массовой информации Генпрокуратуры.

В частности, как отметили в ГПУ, вчера Ю.ТИМОШЕНКО заявила о том, что якобы работники прокуратуры сообщили ей, что «готовы были отпустить ее в Брюссель, но у них был прямой запрет Президента».

В связи с этим в ГПУ отметили, что такие высказывания не отвечают действительности.

По словам авторов заявления, прокуратура, как независимый государственный орган, действует в строгом соответствии с требованиями Конституции и законов Украины. “Поэтому следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины как процессуально самостоятельное лицо принял решение об отказе экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО в удовлетворении ее ходатайства относительно возможности осуществить поездку за границу. Он мотивировал это тем, что на указанное время были назначены следственные действия по делу”, - подчеркнули в ГПУ.

Таким образом, отметили в Генпрокуратуре, “Ю.ТИМОШЕНКО в который раз своими заявлениями пытается дискредитировать следствие и манипулировать общественным мнением ради своих политических интересов”.