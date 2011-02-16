Наливайченко: ни один суд не может изменить правды о Шухевиче

Политическая партия «Наша Украина» будет противодействовать любым попыткам власти поставить под сомнение подвиг героев освободительного движения и фальсифицировать украинскую историю.

Как сообщает пресс-служба партии, это заявил председатель политсовета «Нашей Украины» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО по поводу сегодняшнего пикетирования активистами партии Высшего административного суда Украины, где состоятся слушания по делу по отмене указа Президента о присвоении главнокомандующему Украинской повстанческой армии Роману Шухевичу звания «Герой Украины».

В частности, В.НАЛИВАЙЧЕНКО заверил, что все три тысячи представителей «Нашей Украины» в местных советах вместе с общественностью будут противодействовать любым попыткам власти поставить под сомнение подвиг героев освободительного движения и фальсифицировать украинскую историю.

«Мы не допустим отрицания исторической правды и пренебрежения героями, которые боролись за независимость Украины», – отметил он.

«У каждой нации на первом месте герои, которые боролись за ее независимость. Именно поэтому главнокомандующий Украинской повстанческой армии Роман Шухевич, который возглавлял борьбу украинцев за свое независимое государство против двух самых страшных в истории человечества тоталитарных режимов, является героем нашего государства» – отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

По мнению политика, никакие заказные судебные решения, направленные на отмену указа экс-президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о присвоении Р.Шухевичу звания «Герой Украины», не в состоянии изменить историческую правду.

«На нашей стороне не только историческая правда, но и право» – отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО. По его словам, постановление Донецкого апелляционного административного суда, по заключению юристов «Нашей Украины», является неправосудным даже по сугубо формальным признакам. Оно не соответствует ни одному из конституционных критериев правосудия и принято с нарушением положений действующего законодательства Украины.

«Бороться нужно не с национальными героями, а с попытками прославлять палачей Украины, в частности Сталина, чему потакает нынешняя власть» – подчеркнул лидер «Нашей Украины».

Пресс-служба партии также сообщает, что сегодня народные депутаты от «Нашей Украины» Андрей ПАРУБИЙ, Зиновий ШКУТЯК и Владимир ВЯЗИВСКИЙ, а также активисты партии, приняли участие в пикетировании ВАСУ во время заседания суда по делу по отмене указа Президента о присвоении Р.Шухевичу звания “Герой Украины”.

Как сообщил юрист «Нашей Украины» Вячеслав МАРТЫНЮК, который представляет в суде сторону Президента Украины (2005-2010) Виктора ЮЩЕНКО, ВАСУ будет рассматривать это дело как суд первой инстанции, и решение по данному делу будет окончательным и обжалованию не будет подлежать. При этом он отметил, что истец, который требует отмены президентского указа, не имеет на это законных оснований. «Наша позиция выигрышная. Лицо, обратившееся в суд, не имеет никаких правовых оснований для такого обращения. Его права никоим образом не нарушены, а обращаться в ВАСУ может лишь лицо, чьи права нарушены. Таким образом, мы ожидаем, что суд должен принять решение об отказе в удовлетворении административного иска», - сказал он.

При этом адвокат заметил, что судебная власть в последнее время становится все более зависимой от указаний Администрации Президента.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля 2010 года Донецкий апелляционный административный суд по иску профессора Донецкого государственного медицинского университета Анатолия СОЛОВЬЁВА признал незаконным Указ экс-президента Украины В.ЮЩЕНКО от 12 октября 2007 года о присвоении главнокомандующему УПА Р.Шухевичу звания «Герой Украины».

На постановление Донецкого апелляционного админсуда в Высший административный суд Украины было подано около десяти кассационных жалоб, в частности, от В.ЮЩЕНКО и сына Р.Шухевича.