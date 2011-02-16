Фракция Блока Кличко в Киевсовете сменила название

Фракция Блока Виталия Кличко в Киевском городском совете на своем заседании приняла решение о своем переименовании.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Блока со ссылкой на заместителя председателя фракции, депутата Киевсовета Наталию НОВАК.

«Отныне фракция нашей политической силы в Киевском городском совете будет называться фракцией политической партии «УДАР (Украинский Демократический Альянс за Реформы) Виталия Кличко», сокращенно – фракция «УДАР Виталия Кличко». О переименовании будет объявлено на ближайшем заседании Киевского городского совета, которое состоится 17 февраля», - сообщила Н.НОВАК.

Комментируя причины переименования фракции, депутат отметила, что именно под таким названием политическая сила Виталия КЛИЧКО в прошлом году участвовала в выборах в местные советы по всей Украине, а сегодня будет продолжать свою многолетнюю работу в Киеве и бороться за голоса столичных избирателей.