Украина не присоединилась к заявлению Вышеградской четверки по Беларуси

Украина не присоединилась к заявлению по Беларуси в связи с «процедурными вопросами» участников саммита, посвященного 20-летию Вышеградской группы, который проходит сегодня в Братиславе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам в Братиславе премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Ну, скажем так, что такие документы отрабатываются не за пять минут. Украина получила текст этого соглашения сегодня утром. Такие документы проходят определенную процедуру рассмотрения», - сказал Н.АЗАРОВ. Он отметил, что для подобного рода документов существует определенный порядок рассмотрения перед подписанием. «Поэтому будем говорить, что в данной ситуации чисто процедурные моменты сыграли свою роль», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что для Украины Беларусь является страной, с которой существует общая граница. «То, что происходит в Беларуси, не может нас не беспокоить. И вот эта обеспокоенность, и учитывая оценки, которые сейчас высказываются европейскими странами, у нас есть возможность донести до руководства Беларуси другими методами средствами, что мы, кстати говоря, и делаем», - сказал Н.АЗАРОВ. Он подчеркнул, что во время саммита высказал эту позицию главам правительств шести стран. По словам премьер-министра, эта позиция была принята с пониманием.

О заявлении шести стран - Чехии, Польши, Венгрии, Словакии, Австрии и Германии, - в котором осуждаются действия Беларуси против оппозиции, сообщила премьер-министр Словакии Ивета РАДИЧЕВА.

По ее словам, соответствующее заявление было принято во время юбилейного саммита Вышеградской четверки.

«Мы приняли заявление премьер-министров Австрии, Чешской Республики, Германии, Венгрии, Польши, Словакии по белорусскому вопросу. Мы действительно возмущаемся тем, как нарушаются права человека в этой стране. Мы обращаемся к правительству с просьбой освободить всех политических заключенных и остановить политические репрессии», - сказала И.РАДИЧЕВА. Она отметила, что подписанты заявления обеспокоены ситуацией в Беларуси с соблюдением прав человека и прессы. Она отметила, что «необходимо, чтобы в Беларуси не нарушались права гражданина Беларуси». В заявлении также обращается внимание правительства Беларуси на необходимость принять действенные законы, которые обеспечили бы проведение демократических выборов. «Необходимо, чтобы были приняты те демократические законы, которые защищают демократию и принципы правового государства», - сказала И.РАДИЧЕВА, подчеркнув, что страны, подписавшие заявление, будут следить за ситуацией в Беларуси.