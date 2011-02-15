Азаров считает, что его украинского для работы хватает

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что владеет украинским языком в достаточной для работы степени.

Об этом он заявил в интервью словацкому изданию SME перед визитом в Братиславу, сообщает ИноСМИ.

«Я в достаточной степени владею украинским языком. На нем я веду заседания правительства, официальные встречи. Когда я хочу, чтобы меня лучше понимали, когда мне надо абсолютно свободно общаться и не искать слова, я говорю по-русски. Я экономлю время», - сказал Н.АЗАРОВ.